Em Hannover

Hannover não será palco de nenhum grande clássico na primeira fase da Copa do Mundo. Mas a cidade se preparou muito para receber os quatro confrontos da primeira fase – Itália x Gana, México x Angola, Costa Rica x Polônia, Suíça x Coréia do Sul – e um confronto das oitavas-de-final. E os torcedores que visitarem Hannover conhecerão uma cidade organizada, tranqüila e segura. Às noites, é comum ver casais de namorados flertando pelas ruas… Uma cena comum: bicicletas estacionadas, presas a postes apenas por uma corrente. Os turistas brasileiros podem se envergonhar. Se fosse no Brasil, certamente a bicicleta não ficaria parada na rua mais do que dez minutos, antes se ser levada por assaltantes… que, provavelmente, aproveitariam para atacar o desavisado casal de namorados.

