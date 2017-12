Em homenagem ao Galo

Em homenagem ao Atlético Mineiro, que ontem sacramentou sua volta à série A, passei a manhã ouvindo Milton Nascimento (que nem sei se torce pelo Galo ou pelo Cruzeiro, ou por nenhum dos dois, mas que é mineiro como o requeijão e os profetas do Aleijadinho). Não é de pouco simbolismo que o Atlético tenha subido ganhando de virada de um rival, o Coritiba, e na casa do adversário. Vitória épica, que acabou causando também a subida antecipada do Sport, do Recife.

Mais dois times nordestinos, o Náutico e o América de Natal, ainda podem subir. Dois nordestinos vão descer, o Fortaleza e o Santa Cruz. Dessa forma, o Nordeste ficaria com três representantes na Primeira Divisão. Acho legal. Quem já foi a um estádio no Nordeste sabe como é maravilhosa aquela torcida. Transforma um campo de futebol numa festa, que é o que deveria ser, sempre. O chato da B é que Portuguesa e Guarani estão ameaçados de ir para a C que, esta sim, é a Sibéria. Dois times de tradição, com títulos, mas sucumbindo à falta crônica de planejamento. Pena.