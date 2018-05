Em ‘jornada pelo mundo’, Brazuca desembarca na Espanha

A menos de dois meses da Copa do Mundo, a marca esportiva Adidas está organizando uma viagem da Brazuca, bola oficial do Mundial, por vários países espalhados pelo mundo. A novidade do comercial, lançado nesta terça-feira, é que boa parte dele é gravada com uma minicâmera colocada dentro do produto. O objetivo dos organizadores é gravar cada movimento dos atletas através da bola.

A primeira parada da Brazuca foi a Espanha. Terra da atual campeã do mundo, a bola “gravou” depoimentos e jogadas de atletas como David Villa, Juanfran e Koke, todos do Atlético de Madrid. Além deles, quem também falou no comercial foi o diretor da escola de futebol da seleção espanhola, Eduardo Valcárcel Moreno, que mesmo com a perna esquerda amputada, demonstrou habilidade ao fazer embaixadinhas. Assista: