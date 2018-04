Emoção à vista no segundo turno do Campeonato Brasileiro

Os jogos desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro deixaram claro que há muita emoção reservada para o segundo turno da competição. Equipes que já pareciam não ter nenhuma chance, como Corinthians e Santos, voltam a entrar briga, enquanto o São Paulo é definitivamente o grande favorito para conquistar o título pela quarta vez consecutiva.

Quem cai de produção é o Palmeiras, ainda líder, mas cada vez mais longe daquele futebol que empolgou a torcida durante boa parte do primeiro turno. Já são quatro partidas sem vitória e o técnico Muricy Ramalho parece não encontrar o esquema ideal para a equipe.

Já o Internacional, eterno favorito à taça, novamente vacilou na hora mais importante. A derrota em casa para o Corinthians pode custar caro lá no fim do campeonato e deixar o sonho de conquistar o Brasileirão, título que o clube gaúcho não fatura desde 1979, ainda mais distante.

O São Paulo, com sete vitória consecutivas, pode ser líder já neste fim de semana, algo que parecia inimaginável na primeira metade do turno inicial da competição. Se os rivais não tomarem cuidado, o título ainda virá com algumas rodadas de antecedência, para confirmar a hegemonia do time tricolor no cenário nacional.