Enfim, algo barato

Finalmente encontrei algo na Alemanha mais barato que no Brasil. Um delicioso sorvete de yogurte com morango. Foi na estação de trem de Hannover. Estava um calor danado e eu suando como uma garrafa de cerveja gelada. Quando dou de cara com uma sorveteria lotada. Pergunto o preço: 1,40 euro. Pensei: “Deve ser só para experimentar.” Engano meu. Vieram duas bolas enormes. Tão grandes que eu não conseguia comer. É que o sorvete ficava alto e o meu “pequeno” nariz furava o sorvete. Depois de muita briga e sujeira, consegui tomar tudo. Nossa! Foi um almoço. Que delícia.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.