Está confirmado: Neymar vai jogar no Barcelona a partir da temporada 2013/14. O atacante confirmou através das redes sociais que vai assinar contrato com o clube catalão até 2018, com salário especulado na casa dos 7 milhões de euros anuais (R$ 18,5 milhões). A expectativa do torcedor brasileiro agora é se o atual dono da camisa 11 vai ter na Espanha o mesmo sucesso que teve defendendo as cores do Santos.

