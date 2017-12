Entrevista de Dunga sem incidentes

Dunga concedeu entrevista na Granja Comary, em Teresópolis, no início desta tarde de domingo. Foi o terceiro contato dele com a imprensa na concentração da seleção, desde a chegada na cidade serrana do Rio. E foi a primeira ao estilo ‘Dunga Paz e Amor’. Respondeu com educação a todas as perguntas. Bem diferente das duas anteriores, em que parecia predisposto a discutir com os repórteres. Na quarta-feira, a seleção viaja para a Venezuela, onde disputará a Copa América.

