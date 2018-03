Equipe com ‘cara de Libertadores’

A Vila Belmiro relembrou os bons e velhos tempos da mais pura paixão pelo futebol. Fora de campo, a torcida não parou de cantar sequer por um segundo, empurrando o time em qualquer tipo de situação.

Em campo, o Santos, mesmo com suas limitações, mostrou garra e determinação tática, deixando o Deportivo Cúcuta sem ação. O resultado não poderia ser outro a não ser a bela vitória por 2 a 0.

Se o espírito demonstrado nesta partida permanecer, a vaga santista às quartas-de-final está garantida. Não acredito que o time colombiano consiga quebrar o ímpeto do Santos.

Uma vez classificado, o Santos deverá encarar o Flamengo nas quartas-de-final, e este confronto já aconteceu uma vez na história da Libertadores. Foi em 1984. Ambos estavam no Grupo 3, e o time carioca venceu as duas, e por goleada. 4 a 1 no dia 11 de março, no Maracanã, e 5 a 0, no dia 20 de abril. Seria esta a oportunidade que o time praiano esperava para descontar o placar?