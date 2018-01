Espanha recebe com festa os campeões

Cerca de 50 mil pessoas foram às ruas de Madri para receber os jogadores da seleção da Espanha, campeã mundial de basquete masculino, que chegou nesta segunda-feira do Japão, sede do Mundial. Os jogadores acenaram aos fãs ao som de “We Are Champions”, do Queen, diante de bandeiras com agradecimentos.





Foto: Juan Carlos Hidalgo/EFE

Mas a festa não foi só para os campeões. Os jogadores da vice-campeã Grécia também foram recebidos com festa pelo público, que lotou o Aeroporto de Atenas. Os gregos, aliás, já haviam ido às ruas para comemorar a vitória sobre os Estados Unidos, nas semifinais. “É inacreditável que tenham saído às ruas para festejar uma derrota”, reconheceu o capitão do time, o ala Mihalis Kakiouzis.





Foto: Thanassis Stavrakis/AP