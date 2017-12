Esquisito, mas é arte

A foto que ilustra esse post não foi tirada em nenhum necrotério ou lugar parecido. Trata-se de uma escultura, localizada num jardim de uma das avenidas centrais de Hannover, uma das sedes da Copa do Mundo. Aliás, Hannover tem várias esculturas, estátuas e instalações curiosas, como esta, da foto, espalhadas pela cidade. Parecem esquisitas, mas são obras de arte e como tal são tratadas pela população. Nesses e em outros monumentos públicos, não vi sinais de depredação. Será que no Brasil escapariam dos vândalos ou já teriam sido impiedosamente pichados ? Em tempo: a escultura é do artista alemão Timm Ulrichs

