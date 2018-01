Estádio Olímpico de Pequim inspira empresa de preservativos

O Escritório de Patentes da China recebeu uma solicitação de uma empresa que quer batizar uma marca de preservativos como “Ninho de Pássaro” – apelido dado ao Estádio Olímpico de Pequim para os Jogos de 2008.

Segundo o jornal Beijing Times, o dono da firma, chamado Li, entende que os conceitos ninho e preservativo se encaixam “perfeitamente”. O nome da marca em inglês seria ‘bird heaven’ (‘paraíso dos pássaros’, em inglês), e Li inclusive já projetou a logomarca e a embalagem do produto.

Li recebeu uma carta oficial assegurando que sua proposta está sendo estudada. Mas seu sonho pode não se tornar realidade, principalmente diante da intenção do Governo chinês de vender o nome do estádio após os Jogos para recuperar parte do investimento.

Porém, o empresário faz seus cálculos e assegura que, quando conseguir a patente, tentará vender a marca – mas não por menos de US$ 800 mil (Cera de R$ 1.6 milhões).

Não é a primeira vez que um caso assim acontece na China. Outra empresa já tentou batizar sua marca de preservativos com o nome da televisão pública CFTV. Em outro caso, uma série deste mesmo produto teve de ser retirada do mercado por ter estampados os rostos de famosos ex-políticos.

Os atletas do país também já sofreram este problema: o jogador de basquete Yao Ming, do Houston Rockets, já deu nome a uma linha de produtos de higiene feminina.