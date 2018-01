Estamos na Globo

No segundo dia de competição, o ginásio do Ibirapuera recebeu um público maior que a estréia: 2 mil pessoas contra mil. O ginásio tem capacidade para 11 mil pessoas. Apesar do fiasco de público, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Gerasime Bosikis, o Grego, não considera o evento “decepcionante”. “Nós precisamos do basquete na tevê aberta. Ganhamos 15 milhões de pessoas assistindo basquete pela tevê no Brasil, além do resto do mundo”, comemorou Grego.

