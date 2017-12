Impressionante a quantidade de moedas que circula aqui na Alemanha. Hoje saí do hotel disposto a reduzir o peso e o volume da minha carteira. Parei numa lojinha na estação de trem e comprei um chocolate por 89 centavos de euro: duas de 20, quatro de 10, uma de 5 e quatro de 1: em uma tacada só, 11 pratinhas a menos. Na seqüência, reservei lugar no trem de Berlim para Leipzig e a máquina me devolveu nove moedas como troco.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.