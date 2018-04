Estrelas fora da Copa

A duas rodadas do fim das Eliminatórias da Copa, estrelas do futebol mundial – há quem os coloque na mesma bacia dos craques – vivem verdadeiros dramas em suas seleções e, até agora, estão fora da disputa do Mundial em 2010. Lionel Messi (Argentina), Zlatan Ibrahimovic (Suécia), Cristiano Ronaldo (Portugal) e Franck Ribery (França) bem que tentam, mas não conseguem desenvolver o mesmo futebol apresentado nos seus clubes.

Deles todos, Messi talvez tenha a situação mais complicada. Nem tanto pela qualidade de seus companheiros de equipe, mas pela barca sem comandante que encontra a Argentina. Como técnico, Diego Maradona ainda não conseguiu honrar o peso da camisa dos nossos hermanos e precisa de duas vitórias, contra Peru e Uruguai para fugir de uma repescagem.

Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo – agora rivais também quando se trata de Barcelona e Real Madrid – brigam entre si pela classificação. Suécia e Portugal precisam vencer seus próximos dois jogos para, ainda, pleitearem uma vaga entre os segundo melhores colocados de cada grupo.

Por último, Ribery, pretendido por grandes clubes europeus, é só uma andorinha e está longe de conseguir fazer verão na França. Sua seleção é a segunda colocada no Grupo 7, atrás até mesmo da modesta Sérvia.

Apesar da situação nada tranquila, eles ainda têm chances de classificação. Rivalidades de lado, seria bom para o futebol que eles conseguissem a classificação, Copa do Mundo não sobrevive sem craques.