Eu não tenho todo o tempo do mundo, fiquem os alemães sabendo

ICC Berlin, o local escolhido pela Alemanha para suas entrevistas coletivas é simplesmente espetacular. Por fora, um ultramoderno projeto arquitetônico, uma espaçonave de concreto; por dentro, um luxuoso, espaçoso e funcional centro de convenções. Para quem, como eu, está acostumado com supostos centros de treinamento no meio do mato, sem tomadas suficientes, sem cadeiras e nos quais os repórteres ficam torcendo para não chover, pois mal têm cobertura… a propósito, quanto foi o jogo do Corinthians com o Flamengo mesmo?

Sistema de som de dar inveja a João Gilberto, pompa digna de entrega do Oscar. Estava eu esperando o início da coletiva, quando percebi que o tempo passava e nada de surgir o técnico Jürgen Klinsmann, o primeiro a falar pela programação.

Dois minutos de atraso, uma semana nos padrões alemães de pontualidade; 3, 4, 10 minutos e nada de o evento começar.

Já estava quase me levantando, “onde já se viu tamanho descaso com os jornalistas”, pensei em dizer… quando começou a coletiva, 18 minutos após o previsto (o equivalente a 34 anos na Alemanha). E fica aqui o registro: eu, como bom brasileiro, cheguei 30 minutos adiantado.

