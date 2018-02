Quanto mais Romário demorar a marcar o milésimo gol, mais motivos vai ter o presidente do Vasco, Eurico Miranda, para comemorar. Ele está no meio de um fogo cruzado em São Januário, com a anulação da eleição no seu clube, e quer conquistar parte dos votos de seu adversário Roberto Dinamite. Conta, para tanto, com Romário e todo apelo do gol 1000 para tentar vencer a nova eleição, determinada pela Justiça.

