Fado Tropical

A coisa tá feia. O maior goleador do Brasileiro, até agora, é o Grêmio, com meros 45 gols em 26 jogos. Média de 1,73 por jogo. Em 2003, o Cruzeiro terminou campeão com 102 gols, média de 2,21 por jogo (46 partidas). No ano seguinte, o Santos fez 103 gols e média de 2,23 (46 partidas). Ano passado o Corinthians fez 87, média de 2,07 (42 partidas). Neste ano, tudo indica que a média do campeão será menor ainda. O São Paulo, que lidera, tem apenas 41 gols (média de 1,57 gols por jogo). Faltam atacantes no país do futebol. Como disse minha amiga Amanda Romanelli, da seção de Esportes do Estadão, o Brasil está virando um imenso Uruguai.

