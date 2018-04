Faltou categoria no Grand Champions Brasil…

A reportagem do estadão.com.br foi, nesta sexta-feira, ao Grand Champions Brasil, torneio de masters de tênis jogado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e que reúne grandes lendas do esporte, como Björn Borg, Guillermo Vilas, Mats Wilander, entre outros.

A competição segue mostrando toda a técnica que esses jogadores já mostraram em décadas passadas, porém, no que diz respeito à organização, a categoria dos tenistas não é refletida no tratamento dado à imprensa, principalmente a escrita. Além de reservar um espaço para entrevistas em um banheiro, local onde falamos com o espanhol Sergi Bruguera (bicampeão de Roland Garros em 1993 e 1994), assessores da ATP foram uma barreira instransponível para que se conseguisse algumas palavras de Borg e Vilas.

Mas pelo menos a TV foi prontamente atendida. Uma pena, com isso o internauta fica sem poder conferir a opinião desses dois grandes ídolos, que teriam muitas histórias interessantes para relatar em seus anos como profissionais e campeões de Grand Slams.(Por Rafael Argemon)