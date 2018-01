Faltou gente no estádio em Munique

Semifinal de Copa do Mundo, entre França e Portugal. Mesmo assim, o estádio em Munique não estava completamente cheio. Apesar de a Fifa ter anunciado lotação esgotada, com 66 mil ingressos vendidos, várias cadeiras ficaram vazias nas arquibancadas.

Os motivos para isso são vários. Brasileiros e ingleses esperavam se enfrentar nessa semifinal, mas caíram antes. Com isso, alguns de seus torcedores tinham ingresso e acabaram desistindo de ir ao jogo.

Outra razão foi a frustração do povo alemão, depois da derrota da seleção do país na semifinal com a Itália. Assim, muita gente na Alemanha desistiu de acompanhar os jogos da Copa.

Azar de quem tinha ingresso e não foi ao estádio, pois perdeu a chance de ver um jogo emocionante, que terminou com a vitória da França sobre Portugal, por 1 a 0.