Felipão de bem com a vida

Tranqüilo, feliz e bem-humorado, o técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari contou um pouco como anda a sua vida durante a entrevista coletiva que deu nesta terça-feira, em Munique – a sua seleção portuguesa enfrenta a França nesta quarta, pela semifinal da Copa. E garantiu que tem tudo do bom e do melhor em Portugal, tanto profissionalmente quanto pessoalmente.

Depois de ser campeão mundial com o Brasil em 2002, Felipão está perto de conseguir um feito ainda maior com Portugal. Por tudo isso, já recebeu proposta da seleção inglesa e recusou. É cotado para substituir Parreira e nem quer pensar nisso agora. Seu futuro deve ser continuar com os portugueses.

Felipão mora na bela Cascais, na região de Lisboa. Sua família está totalmente adaptada ao país. E ele diz ter um ambiente fantástico de trabalho. Além de levar uma vida muito boa – quando perguntado na entrevista como é o seu atual momento no lado pessoal, respondeu: “Ótimo, olha como estou gordinho…”