Fernando Torres se encontra com Falcao Garcia e deseja sorte a colombiano

Após o empate com o Atlético de Madrid pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, o atacante do Chelsea, Fernando Torres, encontrou o amigo Falcao Garcia, jogador do Monaco e da seleção colombiana. Torres fez questão de registrar o momento na sua conta oficial no Instagram e fez votos de que o amigo se recupere.

“Um prazer conversar com você ontem. Muita força nessa reta final de recuperação”, escreveu Torres. Falcão Garcia rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo em janeiro e está em tratamento desde então. Sua presença na Copa do Mundo ainda é incerta.

