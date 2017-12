Festa com hora para acabar

Em Oberursel, cidade próxima de Königstein, está acontecendo uma tradicional festa, que enche as ruas centrais com a população da região. São inúmeras barracas vendendo cerveja (com copos de vidro, que você devolve depois de beber) e sanduíches com vários tipos de salsicha.

A festa é animada, cheia de gente. Mas acaba exatamente a 1 hora da manhã, quando as barracas não podem mais vender cerveja. Aí, as pessoas vão embora para casa, como se fossem treinadas para fazer aquilo. Organização alemã até na hora de fazer uma festinha.