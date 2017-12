Festa discreta na vitória da Alemanha

Abertura da Copa, com jogo da Alemanha, o time da casa. Na sempre pacata Königstein, não houve muita festa pela vitória sobre a Costa Rica, por 4 a 2. Quando saiu o primeiro gol alemão, foi possível ouvir apenas um carro buzinando nas ruas centrais da cidade – coisa bem diferente do que acontece no Brasil quando a seleção disputa um Mundial.

No shopping de Königstein, durante o jogo, muita gente parecia nem estar ligando para a estréia alemã na Copa, apesar da transmissão ao vivo pela TV. “Isso é muito diferente do Brasil. Eles nem comemoram direito quando sai gol”, contou uma brasileira que trabalha num restaurante do local.