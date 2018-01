Festa para Schumacher no Brasil

Os organizadores do GP Brasil de Fórmula 1, que será disputado no dia 22 de outubro e encerra a temporada, querem realizar uma grande festa para o alemão Michael Schumacher se ele confirmar sua aposentadoria e/ou se conquistar o oitavo título da carreira. Além de um troféu especial, é possível que Schumacher dê uma volta olímpica em carro aberto para receber a saudação do público e dos colegas da F-1. “Ele está acima de qualquer bandeira”, diz Caio Luis de Carvalho, presidente da SPTuris, empresa municipal responsável pela preparação do autódromo para a prova. (Com Jornal da Tarde)

