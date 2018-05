Festa pronta, mas quem comemorará?

Os quatro candidatos ao título de campeão brasileiro – Flamengo, Internacional, Palmeiras e São Paulo – já tem suas festas para a comemoração do título de campeão brasileiro esquematizadas. Tudo em espera, claro, porque só um fará a festa.

Como tem de ser, já que resolver em cima da hora não é possível. Os locais? São mantidos em sigilo e os times, no discurso hipócrita do mundo motivacional do futebol, dizem que não tem, pois isso “pode motivar” o adversário. Mas o Fla deve ir a uma boate, Inter, Palmeiras e São Paulo a uma churrascaria.