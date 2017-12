Fidelidade premiada

O Zenit, time que ocupa a quarta posição no Campeonato Russo, resolveu presentear com um Toyota Corolla três torcedores que viajaram mais de 15 mil quilômetros para acompanhar o time numa partida. Eles atravessaram a Rússia num Honda Civic 1986, desde São Petersburgo, a sede da equipe, no oeste do país, até Vladivostok (cidade muito conhecida pelos jogadores do War), no extremo leste, banhada pelo Mar do Japão, para acompanhar a vitória por 2 a 0 sobre o Luch-Energiya, no dia 24 de setembro. O carro ficou praticamente inutilizado e os torcedores tiveram de voltar de trem.

O clube se compadeceu da fidelidade de seus fãs e resolveu presenteá-los antes da partida do último domingo, em que o time goleou o Spartak Nalchik por 4 a 0. Suspresos, os torcedores não sabem como farão para dividir o presente, mas já tomaram uma decisão: vão pintá-lo de azul e branco, as cores da equipe, para que ele possa ser facilmente identificado nas ruas de São Petersburgo.