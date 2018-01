Fifa coloca Corinthians na Copa do Mundo de Clubes deste ano

Um erro no site da Fifa faz com que o Corinthians seja apontado como um dos participantes da edição deste ano da Copa do Mundo de Clubes da Fifa (antigo Mundial de Clubes). O time, campeão da primeira edição, em 2000, aparece na como segundo participante da Conmebol, junto com o Internacional (atual campeão da Copa Libertadores), na seção referente à competição no Japão.

Porém, nem é preciso ir muito longe para confirmar que não passa de um erro. A própria Fifa, no mesmo site, através de nota oficial do dia 29 de setembro, confirma a tabela e os participantes da competição, que acontece em dezembro, no Japão (clique aqui para abrir – em inglês). O sistema de jogos é o mesmo do ano passado, quando o São Paulo conquistou o título. E terá somente um representante de cada continente.