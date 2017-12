Fifa realiza mais uma edição da Copa do Mundo interativa

Cada vez mais de olho em mercados relacionados ao futebol, a Fifa entrou de vez no mundo jogos e está promovendo mais uma edição de sua Copa do Mundo interativa, com as partidas sendo disputadas no jogo Fifa07 (da Eletronic Arts). Neste ano, o torneio terá uma etapa no Brasil, no dia 18 de novembro (veja mais sobre o evento no site oficial, em inglês). A grande final acontecerá no dia 9 de dezembro de 2006, em Amsterdã, na Holanda. O campeão será premiado junto com a cerimônia de gala da entidade para os melhores do ano, em 2007.

