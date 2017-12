Fim das férias: F-1 volta à pista depois de 37 dias

Depois de mais de um mês de férias, a Fórmula 1 volta a pista nesta terça-feira. Foram 37 dias de intervalo entre o GP do Brasil e os treinos coletivos em Barcelona, na Espanha.

Estarão na pista espanhola a Renault, com o recém promovido a titular Heikki Kovalainen e o novo piloto de testes Nelsinho Piquet. A Ferrari não poderá contar com Kimi Raikkonen – ainda sob contrato com a McLaren -, mas terá três pilotos à disposição, o titular Felipe Massa e os reservas Marc Gené e Luca Badoer.

Assim como a equipe italiana, a McLaren também estará desfalcada. Fernando Alonso tem contrato com a Renault até 31 de dezembro e não estará no carro inglês nos três dias de programação. O recém contratado Lewis Hamilton e o reserva Pedro de la Rosa serão os encarregados.

Rubens Barrichello, James Rossiter e o recém-contratado Christian Klien serão os responsáveis por colocar os carros da Honda na pista, uma vez que Jenson Button, com problema na costela, é o desfalque.

A BMW Sauber bota Robert Kubica e Nick Heidfeld para trabalhar. A Red Bull será a única a estrear um titular, Mark Webber, vindo diretamente da Williams. O australiano, no entanto, correrá com macacão todo branco, uma vez que a equipe o liberou do contrato até 31 de dezembro, mas os patrocinadores não.

A Williams só treina com Alexander Wurz. A Super Aguri deverá correr apenas com Anthony Davidson. A Toyota começa a treinar apenas amanhã e a Spyker só irá testar no ano que vem.

A organização do autódromo de Barcelona disponibilizou em seu site duas câmeras do circuito interno de TV para que o público possa acompanhar a movimentação na pista. Para ver, acesse http://www.circuitcat.com/webcam1/index.htm ou http://www.circuitcat.com/webcam2/index.htm.