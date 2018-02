Fim melancólico o do Roberto Carlos…

O Real Madrid está fora da Copa dos Campeões da Europa. Perdeu ontem por 2 a 1 para o Bayern de Munique. E advinhe quem ‘deu’ o primeiro gol para os alemães a menos de 15 segundos de jogo: Roberto Carlos. Ele mesmo, o lateral que enterrou a Seleção Brasileira contra a França na Copa do Mundo da Alemanha.

Roberto Carlos deixou a bola passar e depois não ‘achou’ mais o adversário, que fez o passe para gol de Makaay.

O lateral defendeu a Seleção durante anos, sem ser incomodado por ninguém. Jogador viril e apoiador, fez fama e fortuna desde que deixou o União São João de Araras para ser estrela no Palmeiras e Real Madrid.

Mas deu né! Roberto Carlos não tem mais condições de defender clubes de ponta da Europa. No Brasil, tem lugar em qualquer equipe por mais uns três anos. Infelizmente, continuamos a mandar ouro para fora e a ficar com as bananas. Em baixa, Roberto Carlos deve acabar ou no Japão ou em campos árabes, e nas duas opções para fazer transbordar as burras. Uma pena que seja assim. Esperto foi Pelé que parou antes de dar vexame.