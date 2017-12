Hoje à noite tem Fla-Flu no Maracanã. É o clássico mais emblemático do futebol brasileiro. Tanto assim que a expressão é usada sempre que surge um tira-teima entre duas tendências inconciliáveis. Por exemplo, o segundo turno das eleições é um Fla-Flu entre Alckmin e Lula. O termo foi inventado pelo jornalista Mario Filho, simpatizante do Flamengo, autor de O Negro no Futebol Brasileiro, e que hoje é nome oficial do Maracanã – Estádio Mario Filho, chama-se o velho Maraca. O irmão de Mario, o grande dramaturgo Nelson Rodrigues, era Fluminense doente. Nelson, o maior cronista esportivo que este país já conheceu, cunhou uma frase célebre, “O Fla-Flu não tem começo. O Fla-Flu não tem fim. O Fla-Flu começou quarenta minutos antes do nada”. Genial, né? Só que dá pena ver um Fla-Flu com esses dois times de agora.

