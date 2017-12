Flamengo: campeão com injustiça e incompetência

O fato de um time ser campeão deveria, por si só, eliminar todas as dúvidas quanto a sua capacidade técnica e merecimento pela conquista. Mas, para o título de campeão Carioca conquistado pelo Flamengo, no domingo, não é possível fazer tal distinção.

Melhor clube de todo o Campeonato Carioca, o Botafogo não merecia o vice-campeonato. E até na partida de domingo foi superior ao Flamengo durante os 90 minutos. Claro que o Rubro-Negro se portou bem dentro do campo e teve seus méritos na conquista. Mas, tirando o fato de ter demonstrado um pouco de raça em campo – característica que se espera de todo grande time – não apresentou nada demais.

O Botafogo, time que perdeu apenas duas vezes em toda a competição e nenhuma dessas derrotas foi para clubes grandes, sofreu com os erros de arbitragem de Djalma Beltrami e ainda precisou atuar sem seu principal jogador, o goleiro Júlio César, que cumpriu suspensão. Foi uma pena o bom trabalho do técnico Cuca não ter sido coroado com a conquista do Carioca.

Infelizmente, o futebol tem desses coisas e nem sempre ganha o melhor.

Parabéns ao Flamengo e a sua torcida.