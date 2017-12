Flamengo e erros de arbitragem no Carioca

O Flamengo também foi vítima de erros de arbitragem ao longo do Carioca. E não foram poucos. O Botafogo não ficou atrás e outro também bastante prejudicado pelas arbitragens na competição foi o América. Os três clubes bateram de frente com a federação de futebol do Rio, comandada indiretamente por Eurico Miranda, presidente do Vasco. Estava tudo nas mãos do Vasco. Mas o time de Eurico não teve como superar o Botafogo, nem mesmo com a ajuda das arbitragens, por causa da diferença técnica entre Vasco e Botafogo.

Falar de justiça do Flamengo pelo título, claro que isso é muito subjetivo. Mas o time mostrou superação e soube reagir. No primeiro jogo da final, empatou com o Botafogo depois de estar perdendo por 2 a 0. E no último domingo, com um gol bonito de Renato Augusto, conseguiu outra reação espetacular.

O critério de justiça, claro, é relativo. O Flamengo não pode ser culpado ou desmerecido por um erro de arbitragem.

Assim como o Botafogo não foi desmerecido por ter vencido a Taça Guanabara de 2006, com a ajuda do árbitro William Nery de Souza, que prejudicou bastante o América.

