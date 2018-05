Flamenguistas invadem lojas atrás da camisa oficial do clube

Euforia é a palavra certa para caracterizar o torcedor flamenguista. As lojas do clube espalhadas pela cidade tiveram de fazer um esquema especial para atender um grande número de consumidores.

A loja do Flamengo da Avenida Nossa Senhora de Copacabana teve até de restringir a entrada de torcedores com medo de tumulto. A camisa oficila rubro-negra, com média de preço de R$ 150, é a campeã de vendas.

De acordo com um dos vendedores da loja de Copacabana, a procura aumentou assustadoramente depois que o time assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Para o Flamengo ser campeão, o clube precisa derrotar o Grêmio neste domingo no Maracanã.