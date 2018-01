Leão foi tarde? Para alguns corintianos que conheço, sim. O treinador bem que tentou, mas nunca conseguiu formar um bom time no Parque São Jorge. Teve tempo para isso. E jogadores razoáveis também. Não acho o elenco do Corinthians pior ou melhor do que o de muitos clubes grandes por aí. Ficaria atrás somente de Santos e São Paulo. Portanto, deveria estar em terceiro lugar no Paulistão. Não está. É nono. Tenho certeza que este é o pensando do presidente Alberto Dualib nesse momento.

Quando ouvi Renato Duprat dizer que Leão teria de se enquadrar na nova forma de administrar o clube, logo vi que seus dias estavam contados. Leão não se enquadra. Pior para ele, que perdeu salário mensal de R$ 500 mil e mais a fama do cargo. Desempregado, pode antecipar sua aposentadoria. Mas como a vaidade não o deixará parar por baixo, amanhã ele estará novamente em ação, desdenhando o que deixou para trás e continuando a brigar com a arbitragem.