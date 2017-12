Folga só para eles

Dia de folga para os jogadores é o pior para quem cobre a seleção brasileira na Copa. Tem de fazer plantão na frente do hotel, esperando que algum jogador dê entrevista. Mas a grande maioria evita falar com os jornalistas.

Nesta quarta-feira, os jogadores brasileiros saíram para passear no dia de folga em Königstein. Para eles, trabalho só na quinta. Mas a imprensa não teve folga, tentando acompanhar tudo o que acontece com a seleção para passar para os torcedores no Brasil e no mundo.