Fórmula 1 garantiu alta audiência das TVs européias

Última corrida do ano, em horário nobre, valendo título de campeão mundial de Pilotos e de Construtores e a despedida do heptacampeão Michael Schumacher. Tudo ajudou e o GP do Brasil no último domingo rendeu bons índices de audiência nas emissoras de TV européias.

Na Alemanha – país natal do piloto da Ferrari – foram registrados 39,7% (cerca de 14,8 milhões de espectadores) de share de audiência, contra 24% do ano passado, pela emissora RTL. Na Espanha, foram 9,3 milhões de espectadores, contra oito milhões de 2005 (para ver o bicampeonato do compatriota Fernando Alonso).

Já na França, através da emissora TF1, foi registrada a segunda maior audiência, 13,6 milhões de espectadores. Os italianos atingiram picos de 54% de share de audiência no final da corrida (via RAI), com estimadas 15 milhões de pessoas assistindo à corrida.