FPF prorroga proibição das torcidas organizadas nos estádios

A Federação Paulista de Futebol (FPF) prorrogou por mais 30 dias o veto à entrada das torcidas organizadas de São Paulo nos estádios. A medida estava em vigor desde o dia 4 de maio, quando o presidente Marco Polo Del Nero baixou uma resolução (n.º 15/06), e foi motivada pela confusão envolvendo as torcidas do Corinthians, após a derrota para o River Plate por 3 a 1 no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, que motivou a eliminação do time alvinegro da Copa Libertadores.

O prazo serve para a entidade chegar a uma consenso com os poderes públicos e as próprias organizadas, para definir se vale a pena liberar a presença dessas entidades. O problema maior são as constantes brigas registradas nos últimos anos, pelas organizadas dos clubes de São Paulo – Corinthians, Palmeiras e São Paulo.