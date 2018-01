Segundo a imprensa francesa, Nelsinho Piquet já teria fechado com a Renault para ser piloto de testes na Fórmula 1 em 2007, no lugar do finlandês Heikki Kovalainen. Sua assessoria de imprensa não confirma. O próprio piloto garantiu, na semana passada, que vai ser piloto de testes na principal categoria do automobilismo mundial na próxima temporada. Atualmente, ele corre na GP2 (categoria de acesso) e disputou provas da A1 GP (torneio de nações).

