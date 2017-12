Descobri que Frankenstein não tem nada de assustador. E olha que encarei a coisa à noite… a palavra nos lembra diretamente a novela de terror escrita por Mary Shelley, em 1818, na qual um monstro gigante é criado em laboratório por um cientista maluco, a partir de vários cadáveres.

Mas eu me encontrei com Frankenstein ontem à noite e nada aconteceu. Aí estão as fotos – do letreiro do trem – para provar:







Frankenstein é uma das inúmeras estações de trem da Alemanha, na cidade de mesmo nome. Fica na região de Kaiserslautern… ou, a duas quadras “de onde o Judas perdeu as botas”… Passei por ali ontem à noite, no caminho de Hannover prá Kaiserslautern.

Praticamente atravessei o país em agradáveis seis horas de trem… mas pelo menos, conheci Frankenstein de perto…

Em tempo: “Nächste station” significa “próxima estação”, em Alemão… essa eu aprendi