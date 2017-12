Estamos na Primavera, mas o Verão já está chegando na Alemanha. Mesmo assim, ainda está fazendo frio na terra da Copa do Mundo. Em Königstein, onde a seleção brasileira vai ficar hospedada, a temperatura média durante o dia é de 15º C – mas a sensação térmica é pior, por causa do vento gelado.

A temperatura surpreende até os próprios alemães. Segundo os habitantes da região de Königstein, essa está sendo a Primavera mais fria dos últimos 60 anos.