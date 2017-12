É por isso que gostamos tanto do futebol, mesmo com todos os seus problemas. O Santos que estava quase morto, na UTI mesmo, deu a volta por cima e buscou o seu 17º título do Campeonato Paulista. Jogou muito contra o São Caetano, fez os gols de que precisava e festejou numa churrascaria de Santos a boa conquista. Quem viu os 90 minutos da decisão teve a mesma conclusão: o time do ABC se apequenou, amarelou, usou estratégia errada, se deu mal. O Santos foi à Venezuela empatar com o Caracas na quarta passada. Nem parecia cansado com a viagem. O São Caetano treinou em sem reduto. Parecia fatigado. Ganhou o melhor, como deveria ser no mundo justo, embora todos nós sabemos que esse mundo não é o do futebol.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.