O São Paulo ganhou ou perdeu?

O São Paulo ganhou um ponto ou perdeu dois ao empatar por 0x0 com o Atlético-PR? Depende do ponto de vista. O fato é que a vantagem do tricolor paulista já não parece tão folgada quanto antes, agora que as contas estão zeradas e todo mundo tem o mesmo número de jogos: tem cinco pontos a mais que o Grêmio, seis a mais que o Internacional, sete a mais que o Santos. É vantagem, mas não insuperável. Ainda mais quando se nota que o ataque são-paulino vem perdendo força, progressivamente. Pode se confortar com a constatação de que seus concorrentes também não brilham no ataque, muito pelo contrário. Média baixa de gols, indício de nível técnico também baixo. Em todo caso, faltam ainda 12 rodadas, ou seja, 36 pontos em jogo. O campeonato está aberto. E bem aberto.

