O São Paulo estreou bem no Brasileirão e, sem dificuldades, bateu o Botafogo por 3 a 0, com grande atuação do trio de ataque formado por Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Luis Fabiano. A equipe foi a melhor entre as paulistas na primeira rodada, já que Corinthians e Santos empataram seus jogos e o Palmeiras venceu, mas teve que batalhar muito para superar o Criciúma.

Você acredita que o trio pode conduzir o São Paulo ao título do Campeonato Brasileiro? Sim. Os três mostraram entrosamento e terão muito sucesso no Morumbi.

Não. O Botafogo não ofereceu resistência e não serve como parâmetro. View Results