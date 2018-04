Garnett ‘imita’ Suárez e tenta morder adversário na NBA

A NBA teve o seu momento de Copa do Mundo neste domingo. Durante vitória do Brooklyn Nets por 102 a 84 contra o Chicago Bulls, o astro da equipe, Kevin Garnett, tentou morder a mão de Joakim Noah, que fazia sua marcação na partida. O jogo foi no Barclays Center, em Nova York.

O lance lembrou Luis Suárez, atacante da seleção uruguaia, que mordeu o ombro de Giorgio Chiellini durante jogo do Mundial de 2014. O experiente ala-pivô de 38 anos, no entanto, não chegou a atingir o jogador de Chicago, que reclamou da atitude do adversário após ver a jogada no telão da quadra.