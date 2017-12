Globosat cria canal de futebol para quem mora no exterior

O torcedor brasileiro que mora fora do País terá, à partir do ano que vem, uma alternativa para acompanhar os jogos de sua equipe. É que a Globosat anunciou nesta terça-feira o lançamento do canal PFC Internacional (por assinatura), que entrará no ar no ano que vem. A promessa é de transmitir, tudo em português, mais de 300 jogos da temporada, além de programas do canal SporTV.

A emissora promete passar, de janeiro a maio, os campeonatos estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. De fevereiro a junho, será transmitida a Copa de Brasil. E, de maio a dezembro, será disputado o Campeonato Brasileiro, nas séries A e B. O primeiro país a ter o sinal será os Estados Unidos, em janeiro. Depois, ao longo do ano, a empresa promete chegar aos outros continentes.

Atualmente, os jogos de futebol do Brasil são transmitidos no exterior por emissoras que compram um pacote chamado Brazilian Magic Football, que contém 82 partidas (todas ao vivo) dos campeonatos Paulista e Brasileiro, transmitidos em inglês. Os valores de tudo ainda não foram divulgados.