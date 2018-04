Gol contra após chute de Bernard é destaque em goleada do Shakhtar

O Shakhtar Donetsk goleou o Hoverla por 4×1 nesta sexta-feira e se manteve na 2ª colocação no Campeonato Ucraniano. Dois gols tiveram a participação de Bernard: o primeiro foi marcado por Gladkiy após uma assistência do brasileiro e o segundo foi um curioso gol contra depois de um chute do ex-Atlético-MG. Os demais gols do Shakhtar foram marcados por Gladkiy e pelo brasileiro Fred.

“Foi realmente um gol curioso, difícil de ser visto. Mas o mais importante é que vencemos o jogo e seguimos perto do líder, que é o Dínamo. Agora é virar a chave e focarmos no último jogo da 2ª fase da Champions League, contra o Porto”, afirmou Bernard, que viaja com o Shakhtar até Portugal para enfrentar o líder do Grupo H na próxima quarta-feira.

Veja abaixo o gol contra que teve a participação de Bernard.