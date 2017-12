Os torcedores da Polônia são engraçados. Um de seus principais gritos de guerra é uma música no mesmo ritmo de “Guantanamera”, hit latino-americano dos anos 60/70. São amistosos – alguns até tiraram uma foto comigo -, mas às vezes, folgados. Como o jogo contra a Costa Rica não valia nada, as tribunas de imprensa do estádio de Hannover estavam esvaziadas… e aproveitando que nenhum fiscal os vigiava, os poloneses pularam a grade e invadiram as cadeiras dos jornalistas. Ficaram o primeiro tempo todo do meu lado, tranqüilos, assistindo ao jogo. Eis a imagem para provar:



No segundo tempo, veio um fiscal e os tirou dali – depois de muita insistência. Pois é, às vezes, nem toda a “organização” da Fifa é páreo para os mais espertos. Ou folgados.

