Voltando ao assunto dos trens. Tenho conhecido tantos lugares aqui na Alemanha que já me disseram que posso virar guia turístico, se um dia eu resolver ter outra profissão. Não chega a tanto, mas a lista de cidades nas quais estive (algumas mais de uma vez) é interessante: Hannover, Celle, Norderstedt, Hamburgo, Bremen, Hameln, Aerzen, Gottingen, Stuttgart, Kaiserslautern, Colônia. Pelos meus cálculos, já rodei aproximandamete 4 mil km.

E o melhor de tudo: sem gastar um euro. Graças a um acordo do Comitê Organizador da Copa com a Deutsche Bahn, empresa que administra os trens na Alemanha, os jornalistas credenciados para o Mundial viajam de graça. É uma grande economia. Só prá se ter uma idéia, ir de Hannover prá Kaiserlsautern, uma das viagens mais longas que fiz até agora, custa 83 euros, aproximadamente R$ 232.

Nosso bolso agradece.

