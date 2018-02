Há coisas que só acontecem ao Botafogo…

Com a decisão de Romário não atuar contra o Americano, na quarta-feira, para marcar o gol mil no Maracanã, sobrou para o Botafogo. E, a julgar pelo restrospecto, o milésimo gol do Baixinho realmente sairá no domigo.

O Alvinegro foi o clube que mais sofreu gols de Romário. O artilheiro marcou por 31 vezes (16 atuando pelo Vasco, dez pelo Flamengo e cinco pelo Fluminense). Ainda por cima, o Botafogo foi o único time grande do Rio que não teve o Baixinho entre seus titulares.

E, para terminar, no último confronto, em janeiro de 2006, pelo Campeonato Carioca, Romário marcou os três gols da derrota vascaína por 5 a 3.